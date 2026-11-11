Το NBA LIVE στο Gazzetta
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Παρακολουθήστε LIVE την εξέλιξη των έξι αναμετρήσεων του NBA, μέσα από το Gazzetta.
Οι αναμετρήσεις 11/11:
- Νικς - Μπακς (02:30)
- Σίξερς - Σέλτικς (03:00)
- Τζαζ - Χιτ (04:00)
- Σανς - Κλίπερς (04:00)
- Κινγκς - Μάτζικ (05:00)
- Μπλέιζερς - Θάντερ (06:00)
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
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