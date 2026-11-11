Αντετοκούνμπο για ΝτοκΡίβερς: «Είναι κάτι το ιδιωτικό, δεν έχω δει στο κινητό εάν μου έχει στείλει μήνυμα»

Δείτε τα όσα είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η αντίδραση που είχε όταν ρωτήθηκε για τη συγγνώμη του Γκλεν Ντοκ Ρίβερς.

Όπως έγινε γνωστό εδώ και μερικές ημέρες, ο πρώην προπονητής του στους Μπακς ανέφερε ότι ο Έλληνας σούπερ σταρ δεν έχει υψηλό μπασκετικό IQ με αποτέλεσμα να σηκώσει μπόλικη συζήτηση και να δεχθεί και κριτική γι' αυτήν την άποψη.

Μάλιστα ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη για όλα όσα είπε, αλλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν ήθελε να σχολιάσει κάτι και ούτε να δώσει συνέχεια αμέσως μετά το τέλος του αγώνα στην Γιούτα και τη νίκη των Χιτ με 115-109.

«Οι συζητήσεις που κάνω με τους προπονητές μου, τους συμπαίκτες μου, τη σύζυγό μου και τους καλύτερούς μου φίλους είναι συνήθως ιδιωτικές. Δεν τις μοιράζομαι ποτέ με τα μέσα ενημέρωσης. Γι’ αυτό και παραμένουν μεταξύ εμένα και εκείνων» είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Δεν ξέρω αν μου έστειλε μήνυμα ο ΝτοκΡίβερς. Δεν έχω κοιτάξει το κινητό μου. Αλλά ακόμη κι αν μου έστειλε, αυτό είναι ιδιωτικό. Είναι κάτι που αφορά εμένα και εκείνον και έτσι θα παραμείνει πάντα…»