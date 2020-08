Ο Λούκα Ντόντσιτς έδωσε την ασίστ της χρονιάς στο ΝΒΑ! (vids)

Ο Σλοβένος γκαρντ των Μάβερικς είχε αποφασίσει πως ήταν ώρα για... Luka Magic προς το φινάλε του αγώνα με τα «ελάφια» του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Ντόντσιτς έκανε ρεκόρ καριέρας σε ασίστ, αφού μοίρασε 19 και φύλαγε την τελευταία του, για να καταπλήξει το κοινό.

Ο 21χρονος παίκτης με αντίπαλο τον «Greek Freak» και τον Έρικ Μπλέντσο πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του με το αριστερό του χέρι, για να την δώσει στον Μάξι Κλίμπερ, που κάρφωσε στην μπασκέτα.

Σχολιάζοντας αυτή τη φάση, ανέφερε: «Δεν ξέρω γιατί το έκανα. Απλά το έκανα. Το είδα, δεν ξέρω. Δεν το είχα σκεφτεί πιο πριν».

Luka Doncic on this between-the-legs dime in OT: "I don't know why I did it. I just did it. I saw it, I don't know. I didn't think about it before -- right in the moment." https://t.co/JL5PzeiceS

