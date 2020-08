Ο σούπερ σταρ των Πόρτλαντ Τρέιλμπλεϊζερς προσπέρασε τον Πολ Πιρς στην 15η θέση των καλύτερων σκόρερ του ΝΒΑ και ο Τζέισον Τέιτουμ έσπευσε να τον αποθεώσει!

«Συγχαρητήρια Μέλο! Ένας από τους καλύτερους. Τόσο απλά...» ήταν το σχόλιό του στο twitter.

Congrats Melo! One of the greatest. Simple as that. https://t.co/QIipnHKaO0

— Jayson Tatum (@jaytatum0) August 10, 2020