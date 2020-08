O Kαρμέλο Άντονι είχε 20 πόντους στη νίκη των Μπλέιζερς επί των Σίξερς και ανέβηκε στη 15η θέση των σκόρερ του ΝΒΑ.

Συγκεκριμένα, έχει 26.398 πόντους και άφησε πίσω του τον Πιλ Πιρςμε 26.397.

Μπροστά του είναι οι Ντάνκαν, Ουίλκινς!

Keep going my brother!!! @carmeloanthony https://t.co/2gm7bTLfXZ

— Chris Paul (@CP3) August 10, 2020