Ο «Μέλο» άφησε πίσω τον Πολ Πιρς (26.397 πόντοι) και βρέθηκε στην 15η θέση φτάνοντας τους 26.398 πόντους στην καριέρα του.

Μετά το τέλος του αγώνα με τη Φιλαντέλφεια, ο έμπειρος σούπερ σταρ πήρε τη μπάλα του αγώνα στα χέρια του και αποθεώθηκε από τους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια.

Δείτε τα όσα επακολούθησαν και τα όσα είπε ο ίδιος

The game ball goes to @carmeloanthony.

Congrats, Melo! pic.twitter.com/yd6wttXI3P

— Portland Trail Blazers (@trailblazers) August 10, 2020