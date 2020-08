Καμπάτσο: Χαρίζει 1.2 εκατομμύρια στη Ρεάλ για να πάει στο ΝΒΑ! (pics)

Ο Αργεντινός γκαρντ είναι αποφασισμένος να μετρήσει τις δυνάμεις του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη ωστόσο η ρήτρα ύψους 6.000.000 ευρώ αποτελεί μεγάλο εμπόδιο για τον Καμπάτσο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης θεωρεί δεδομένη την αποχώρηση του και προς αυτή την κατεύθυνση ενημέρωσε τον Νίκο Λαπροβίτολα ότι τον υπολογίζει για τη νέα σεζόν και σύμφωνα με τον Marc Stein των New York Times, η παρουσία του στην free agency του ΝΒΑ είναι πιο πιθανή από ποτέ!

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Καμπάτσο είναι διατεθειμένος να χαρίσει 1.2 εκατομμύρια που του οφείλονται από τους Μαδριλένους για να διευκολύνει την κατάσταση και να αποχωρήσει, από τη στιγμή μάλιστα που μια ομάδα του ΝΒΑ δεν μπορεί να προσφέρει περισσότερα από 725.000 δολάρια για να σπάσει συμβόλαιο.

Campazzo has a hefty 6 million Euro buyout, but the NBA team can contribute $725,000 ... and I'm told Campazzo plans to forego $1.2 million Euros owed between now and October to facilitate the move. The rest, as other Spain-to-the-NBA stars have done, can be paid in installments

— Marc Stein (@TheSteinLine) August 7, 2020