Λέικερς: Για πρώτη φορά δεν προηγήθηκαν ποτέ στο σκορ! (pic)

Η Θάντερ επικράτησε εύκολα των «λιμνανθρώπων» με 105-86 και χαρακτηριστικό της άνετης επικράτησης αποτέλεσε ένα και μόνο στατιστικό στοιχείο.

Οι Λέικερς που είδαν τους Λεμπρόν και Ντέιβις να σουτάρουν με μόλις 30% εντός παιδιάς, δεν προηγήθηκαν ούτε μία φορά στο σκορ! Κάτι που συνέβη για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν!

Μέχρι στιγμής οι μοναδικές ομάδες που έχουν μπορέσει να πάρουν προβάδισμα έστω και μια φορά στο παιχνίδι είναι οι Νετς και οι Κλίπερς!

The Lakers never led during tonight's 19-point loss to the Thunder.



It was the first time all season the Lakers never led during a game.



The only remaining teams that have led in every game this season are the Clippers and the Nets. pic.twitter.com/BosG0DXTXz

