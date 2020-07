ΝΒΑ: Το «Χ.Α.Μ.» της «φούσκας» στο Ορλάντο

Στις 30 Απριλίου, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, είχε «τουϊτάρει»: «Από Δευτέρα 4/5, βγαίνουμε από το σπίτι και ενεργοποιούμε το Σχέδιο Χ.Α.Μ.!». Τι ήταν αυτό; Πλέον, όλοι ξέρουμε...

«Χέρια (πλένουμε), Αποστάσεις (κρατάμε), Μάσκες (φοράμε)», όπως είχε διευκρινίσει.

Η αγωνιστική δράση ετοιμάζεται να επανεκκινήσει στο ΝΒΑ (31/07, 01:30 Πέλικανς-Τζαζ και 04:00 Λέικερς-Κλίπερς) και οι 22 ομάδες που θα πάρουν μέρος στο restart βρίσκονται «απομονωμένες» στην «Disney World» του Ορλάντο (στη λεγόμενη «φούσκα» δηλαδή) ήδη από τις αρχές Ιουλίου.

Μέσα στη νέα πραγματικότητα που βιώνουν όλοι, οι άνθρωποι της κορυφαίας λίγκας θέλουν να κάνουν ό,τι είναι δυνατό, για να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο εξάπλωσης του κορονοϊού, την στιγμή που βρίσκονται σε μια πολιτεία (Φλόριντα), η οποία στις 19/07 είχε καταγράψει ρεκόρ κρουσμάτων (είχαν ξεπεράσει τα 10.000).

Οι ιθύνοντες του ΝΒΑ έχουν μοιράσει το «Πρωτόκολλο Υγείας και Ασφάλειας» σε όλους όσοι βρίσκονται στη «φούσκα» και το gazzetta.gr γράφει γι' αυτό.

Με την άφιξή τους στην «Disney World», οι 22 ομάδες έπρεπε να μείνουν για λίγες ημέρες σε καραντίνα και να μην «ειδωθούν» μεταξύ τους (θυμάστε, άλλωστε πως ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς με τον Τομπάιας Χάρις μιλούσαν από τα μπαλκόνια τους). Από εκεί και πέρα, τα τεστ για τον κορονοϊό είναι καθημερινά, η διατήρηση αποστάσεων, η χρήση μάσκας και αντισηπτικού πλέον θεωρούνται αυτονόητα, ενώ οι παίκτες δεν πρέπει να μοιράζονται πράγματα μεταξύ τους.

Η προσέλευση στα γήπεδα προπονήσεων πρέπει να είναι περιορισμένη, ενώ στους χώρους γίνεται αυστηρό καθάρισμα και φυσικά απολυμάνσεις.

Από τη στιγμή που εκπρόσωποι Τύπου βρίσκονται στην «φούσκα» του ΝΒΑ για την κάλυψη του ρεπορτάζ, πριν τους αγώνες, στη διάρκεια αυτών, αλλά και μετά, όπως και διάφορες συνεντεύξεις, η κορυφαία λίγκα έχει επιπλέον κανονισμούς. Οι δημοσιογράφοι έχουν χωριστεί σε δύο γκρουπ...

Γκρουπ 1

Πρόκειται για τους δημοσιογράφους που ήταν στην «φούσκα» πριν την άφιξη των ομάδων. Οι εκπρόσωποι Τύπου έπρεπε να μείνουν στο σπίτι τους για 7 ημέρες, πριν την άφιξή τους στην «Disney World», και να βγαίνουν έξω μόνο για τα απαραίτητα (σούπερ μάρκετ και φαρμακείο). Με την άφιξή τους στο Ορλάντο, έπρεπε να μείνουν για ακόμα 7 ημέρες στο δωμάτιό τους και να βγαίνουν μόνο για να κάνουν το τεστ για τον ιό.

Αν νιώσουν κάποιο από τα συμπτώματα (πυρετός, βήχας, δυσκολία στην αναπνοή), υποχρεούνται να το αναφέρουν αμέσως, ενώ υποβάλλονται καθημερινά σε τεστ για κορονοϊό, όπως συμβαίνει με τις ομάδες.

Γκρουπ 2

Οι εκπρόσωποι Τύπου του δεύτερου γκρουπ πρέπει να έχουν ένα αρνητικό τεστ, πριν τους επιτραπεί να παρακολουθήσουν παιχνίδια και να κάνουν το τεστ δύο φορές την εβδομάδα (Τρίτη και Πρασκευή) για την διάρκεια της κάλυψης των αγώνων. Επίσης, πρέπει να μένουν στις θέσεις ή στις ζώνες που θα τους έχει υποδείξει το ΝΒΑ και δεν τους επιτρέπεται η είσοδος στις ζώνες που θα είναι το Γκρουπ 1 ή στις προπονητικές εγκαταστάσεις ή στα ξενοδοχεία. Ακόμη, θα περνούν από θερμομετρήσεις, πριν εισέλθουν στο γήπεδο και αν έχουν συμπτώματα, τους απαγορεύεται παντού η είσοδος.

Και από τα δύο γκρουπ, οι δημοσιογράφοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις μεταξύ τους και να φορούν μάσκα στα γήπεδα, στις προπονητικές εγκαταστάσεις και στις ζώνες των media. Ακόμη πρέπει να απολυμάνουν τα εργαλεία της δουλειάς τους (κάμερες, λάπτοπ, κλπ) πριν την είσοδό τους στα γήπεδα. Επίσης, δεν τους επιτρέπεται η είσοδος στα αποδυτήρια (εκεί μπαίνουν μόνο τα μέλη της αποστολής των ομάδων) και κάνουν τις συνεντεύξεις πριν και μετά τα παιχνίδια στις ζώνες που θα τους υποδειχθεί.

Οι γενικοί κανόνες αφορούν ό,τι αναφέραμε πιο πάνω:

Σε περίπτωση που ένα άτομο βρεθεί θετικό στην νόσο Covid-19, δεν θα συμμετέχει σε καμία δραστηριότητα στην «φούσκα». Θα αποφασιστεί αν χρειάζεται εισαγωγή σε νοσοκομείο, απομόνωση ή επανάληψη του τεστ.

Στο πρωτόκολλο υγείας και ασφαλείας του ΝΒΑ επισημαίνεται πως «έχουμε λάβει βελτιωμένα μέτρα υγείας και ασφαλείας, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος έκθεσης στην Covid-19. Παράτα πρωτόκολλα και τις απαιτήσεις που έχουν θέσει, καμία προφύλαξη δεν μπορεί να εξαλείψει τον κίνδυνο έκθεσης στον Covid-19», κι αφού τονίζεται πως πρέπει να αποφεύγεται ο συνωστισμός και συγχρωτισμός «γιατί ο ιός είναι μεταδοτικός και μπορεί να υπάρχει σε οποιοδήποτε μέρος είναι άνθρωποι παρόντες, τη στιγμή που υπάρχουν άνθρωποι μεγάλων ηλικιών ή/και που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες», καταλήγει «εκτελέστε το δικό σας μέρος και συμμορφωθείτε με τα Πρωτόκολλα Υγείας και Ασφαλείας, ώστε να διατηρήσουμε ο ένας τον άλλον ασφαλή και υγιή».

Sources: NBA informed teams of updated protocols for player re-entry:

- Less than 4 days of quarantine (or none) if approved leaving for local/NBA-designated medical treatment

- 30 minutes outside room per day during quarantine under conditions such as 25 ft. social distancing

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 23, 2020