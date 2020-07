«Χυλόπιτα» Χάρις σε Μαριάνοβιτς: «Έχεις νέους φίλους τώρα!» (vids)

Όπως είναι γνωστό το... bromance μεταξύ των Μαριάνοβιτς και Χάρις είναι από τα πιο σπάνια που θα μπορέσει να συναντήσει κάποιος στο ΝΒΑ.

Όμως οι δρόμοι τους χώρισαν, με αποτέλεσμα ο Σέρβος σέντερ να μεταβεί στους Μάβερικς και ο Τομπάιας Χάρις να παραμείνει στους Σίξερς.

Οι δύο φίλοι συναντήθηκαν ξανά στην «φούσκα» του Ορλάντο ενόψει του restart στο ΝΒΑ, αλλά απ' ότι φαίνεται έχουν τα... δικά τους θέματα να επιλύσουν.

«Έχεις νέους φίλους τώρα...» φώναζε ο Χάρις στον Μαριάνοβιτς από το μπαλκόνι, με τον έναν να... βιντεοσκοπεί τον άλλον και να ανεβάζουν τα βίντεο στα stories τους.

Φοβεροί τύποι!

Η συνομιλία από το κινητό του Χάρις...

"Put your phone down. I don't like you no more. You got new friends!" - @tobias31 to @BobanMarjanovic https://t.co/o9Clmdagvd pic.twitter.com/dYbIpgziyo

