ΝΒΑ: «Έξυπνο» δαχτυλίδι που ανιχνεύει τον κορονοϊό! (pic)

Στις 31 Ιουλίου η αγωνιστική δράση θα αρχίσει και πάλι στην κορυφαία λίγκα, με 22 ομάδες να δίνουν «μάχη» στο Ορλάντο για το τρόπαιο της σεζόν 2019-20.

Οι προετοιμασίες συνεχίζονται και οι ανθρώπους του ΝΒΑ, παρά τις ανησυχίες τους λόγω κορονοϊού, κάνουν σχέδια για την καλύτερη διασφάλιση της υγείας όλων. Ένα από τα πλάνα τους προβλέπει και την χρήση του «έξυπνου» ρολογιού από τους παίκτες.

Το εν λόγω smart watch είναι ικανό να προβλέψει συμπτώματα έως και τρεις ημέρες νωρίτερα της νόσου Covid-19 με 90% αποτελεσματικότητα. Το δαχτυλίδι θα μπορεί επίσης να μετρά την θερμοκρασία του σώματος, τις αναπνευστικές λειτουργίες και τον καρδιακό ρυθμό.

Ίσως με αυτόν τον τρόπο, όσοι ΝΒΑers έχουν επιφυλάξεις ή φόβους, να νιώθουν κάπως πιο ασφαλείς και να συγκεντρωθούν στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.

NBA players will wear a ‘smart ring’ at Disney world, per https://t.co/UCLdrFVMWo

The Oura smart ring is capable of predicting COVID-19 symptoms up to 3 days in advance with 90% accuracy. The ring can measure body

temperature, respiratory functions and heart rate. pic.twitter.com/pYYIqOLDbZ

— NBA Central (@TheNBACentral) June 18, 2020