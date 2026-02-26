Στην τακτική Γενική Συνέλευση του ΑΣ ΠΑΟΚ κυριάρχησαν η έντονη κριτική των μελών για τη σχέση με τον Ιβάν Σαββίδη και η αποκάλυψη για πρόταση της πλευράς Μυστακίδη σχετικά με το PAOK Sports Arena.

Η τακτική τακτική Γενική Συνέλευση του ΑΣ ΠΑΟΚ πραγματοποιήθηκε με βασικό θέμα τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό της προηγούμενης χρονιάς, ωστόσο η συζήτηση κινήθηκε αναπόφευκτα γύρω από τα γεγονότα που σημάδεψαν τους τελευταίους μήνες και οδήγησαν σε σοβαρή κρίση στις σχέσεις μεταξύ Ερασιτέχνη και ΠΑΕ.

Η διαδικασία ξεκίνησε σε φορτισμένο κλίμα, με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των αδικοχαμένων φίλων του Δικεφάλου στην τραγωδία της Ρουμανίας, με τον πρόεδρο του ΑΣ, Άλκη Ησαϊάδη, να κλείνει τη στιγμή λέγοντας: «Ποτέ ξανά».

Ωστόσο, πολύ γρήγορα το ενδιαφέρον στράφηκε στη στάση που κράτησε ο Ερασιτέχνης κατά την περίοδο της έντασης με την ΠΑΕ και τον Ιβάν Σαββίδη, με ερώτηση μέλους να αποτυπώνει το κλίμα που επικράτησε: «Γιατί φερθήκατε έτσι στον Ιβάν Σαββίδη;».

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στη συνέλευση από τον λογιστή του συλλόγου, κ. Κούση, ο Ιβάν Σαββίδης έχει ενισχύσει οικονομικά τον ΑΣ ΠΑΟΚ με περίπου 1,3 εκατ. ευρώ μέσω της ΠΑΕ, καθώς και με επιπλέον 500.000 ευρώ μέσω του OPEN TV. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε αφορμή για έντονες τοποθετήσεις από μέλη, τα οποία έθεσαν ευθέως το ερώτημα πώς είναι δυνατόν «να στηρίζει οικονομικά τον Ερασιτέχνη και να αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο», χωρίς να δοθεί σαφής απάντηση από τη διοίκηση.

Ο Άλκης Ησαϊάδης, από την πλευρά του, επανέλαβε αρκετές φορές ότι «είμαστε καλά με την ΠΑΕ», επιχειρώντας να δείξει πως η περίοδος της κρίσης έχει πλέον κλείσει μετά τη συμφωνία για την κατασκευή του νέου γηπέδου στην Τούμπα.

Η αποκάλυψη για Μυστακίδη και PAOK Sports Arena

Η σημαντικότερη είδηση της χθεσινής βραδιάς προέκυψε έπειτα από ερώτηση που δέχθηκε ο πρόεδρος του ΑΣ σχετικά με τις επαφές με την πλευρά του Τέλη Μυστακίδη για την εκμετάλλευση του PAOK Sports Arena.

Ο κ. Ησαϊάδης αποκάλυψε ότι υπήρξε πρόταση ύψους 60.000 ευρώ ετησίως —5.000 ευρώ τον μήνα — για την εκμετάλλευση του γηπέδου, γεγονός που προκάλεσε νέα ένταση στην αίθουσα και έντονες αντιδράσεις από τα μέλη.

Αναφερόμενος στην περίοδο της σύγκρουσης, ο πρόεδρος του ΑΣ ΠΑΟΚ προχώρησε σε έμμεση παραδοχή ευθυνών, σημειώνοντας πως «λάθη έγιναν και από εμάς», προσθέτοντας ότι από τον Οκτώβριο και μετά βρέθηκε λύση που οδήγησε στη συμφωνία για το γήπεδο της Τούμπας.

Όπως ανέφερε, η διοίκηση αναζήτησε όλα τα δεδομένα πριν λάβει αποφάσεις, κάνοντας λόγο για proof of funds ύψους 250 εκατ. ευρώ για το project του νέου γηπέδου, ενώ επιβεβαίωσε ότι καταβλήθηκαν δύο δωρεές των 250.000 ευρώ προς τον ΑΣ ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια του συλλόγου.

Στο οικονομικό σκέλος, ο κ. Ησαϊάδης τόνισε πως η οφειλή της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προς τον ΑΣ για το 2025 είναι σχεδόν εξοφλημένη, με υπόλοιπο περίπου 100.000 ευρώ, ενώ η νομική σύμβουλος Κατερίνα Γιαννακοπούλου διευκρίνισε ότι η συμφωνία μεταξύ ΑΣ και ΠΑΕ για την αγωνιστική περίοδο 2024-25 έχει ήδη καλυφθεί πλήρως.

Παράλληλα ξεκαθαρίστηκε ότι δεν υπάρχει καμία οικονομική εκκρεμότητα με τον πρώην πρόεδρο Θανάση Κατσαρή, ούτε απαίτηση από την πλευρά του.

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η τοποθέτηση του μέλους Χρήστου Καραμπέρη, ο οποίος άσκησε έντονη κριτική για τους χειρισμούς του καλοκαιριού, ζητώντας εξηγήσεις αλλά και παραιτήσεις μελών του ΔΣ ώστε να προκηρυχθούν νέες εκλογές.

Η συνέλευση απέκτησε ακόμη πιο έντονο χαρακτήρα όταν ζητήθηκε η αποχώρηση των εκπροσώπων των ΜΜΕ, με τη συζήτηση να συνεχίζεται παρουσία μόνο μελών και διοίκησης. Σε εκείνο το σημείο καταγράφηκαν σφοδρές τοποθετήσεις προς πρώην διοικητικά στελέχη, όπως οι κ.κ. Κατσαρής και Δ. Παπαδόπουλος, με αιχμές για τον τρόπο διαχείρισης της κρίσης που προηγήθηκε και για τη στάση απέναντι στον Ιβάν Σαββίδη κατά τους προηγούμενους μήνες.

Παρά τη σημασία της συγκυρίας, η συμμετοχή παρέμεινε περιορισμένη, καθώς περίπου 100 μέλη έδωσαν το «παρών» από τα 650 οικονομικά τακτοποιημένα.

Σε οικονομικό επίπεδο, τα συνολικά έσοδα ανήλθαν περίπου στα 4,99 εκατ. ευρώ, με τα έξοδα να φτάνουν τα 5,28 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε ζημία ύψους περίπου 293.000 ευρώ — μειωμένη πάντως σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν ομόφωνα και το Διοικητικό Συμβούλιο απαλλάχθηκε από ευθύνες, σε μια Γενική Συνέλευση που, παρά τον τυπικό της χαρακτήρα, εξελίχθηκε σε πεδίο έντονου διαλόγου για το παρελθόν και τις ισορροπίες της επόμενης ημέρας στον ΑΣ ΠΑΟΚ.