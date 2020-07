ΛεΜπρόν: Με ζακέτα WNBA και μάσκα πριν το φιλικό κόντρα στους Μάτζικ (pic & vid)

Οι ΝΒΑers συνεχίζουν να δείχνουν την στήριξή τους στην κορυφαία γυναικεία λίγκα του κόσμου.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έφτασε στο γήπεδο για το ματς των Λέικερς με τους Μάτζικ (19:00) και φορούσε ζακέτα WNBA και μάσκα.

Ο Βασιλιάς είχε 12 πόντους, 5 ασίστ και 3 ριμπάουντ στα 15 λεπτά που έμεινε στο παρκέ στο πρώτο φιλικό με τους Μάβερικς.

It’s GAME DAY in Florida!

The 2020 @WNBA season tips off at 12:00pm/et on ESPN, 3:00pm/et on ABC and NBA scrimmages continue all day on @NBATV & NBA League Pass. pic.twitter.com/EyTB19HAPJ

— NBA (@NBA) July 25, 2020