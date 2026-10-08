Ντόνσιτς: «EuroLeague, EuroCup και NBA Europe είναι δύσκολο να λειτουργήσει»
«Πολέμιος» στο ενδεχόμενο ύπαρξης EuroLeague, EuroCup και NBA Europe είναι ο Σλοβένος σταρ του NBA, Λούκα Ντόνσιτς. Μιλώντας στον Κριν Μάνιξ του Sports Illustrated, εξέφρασε τις απόψεις σχετικά με τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και κατέστησε σαφές πως θα πρέπει να υπάρχουν αλλαγές, οι οποίες θα ευνοήσουν άπαντες.
Αφού ξεκαθάρισε πως στο σπίτι του παίζει περισσότερο Ευρωλίγκα παρά NBA στην τηλεόραση, τόνισε πως θα το μοντέλο με τις τρεις λίγκες δεν πρόκειται να λειτουργήσει και κατ' αυτόν τον τρόπο δεν πρόκειται να υπάρξει πρόοδος.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Υπάρχει η EuroLeague, το EuroCup και μετά το NBA Europe. Θα είναι τρεις λίγκες. Αυτό είναι κάπως δύσκολο να λειτουργήσει. Θα έπρεπε να υπάρχει μία λίγκα. Έτσι λειτουργούν σωστά τα πράγματα».
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