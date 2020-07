Οι παίκτες του ΝΒΑ φόρεσαν μπλούζες με το σήμα του WNBA (pics)

Το WNBA κάνει τζάμπολ στις 19:00 (ώρα Ελλάδος) με την Σαμπρίνα Ιονέσκου να κάνει το ντεμπούτο της με την φανέλα των New York Liberty κόντρα στις Seattle Storm.

Οι παίκτες του ΝΒΑ (υπο)στηρίζουν το κορυφαία γυναικείο πρωτάθλημα του κόσμου και το προμοτάρουν, καθώς φόρεσαν μπλούζες με το σήμα της λίγκας.

Τζα Μοράντ, Γιουσούφ Νούρκιτς και Τρε Γιανγκ ήταν μερικοί από αυτούς.

respect them. ‼️ i’m tuned in @WNBA https://t.co/W8DsZ6WhWa

Trae Young and Nurkic can’t wait for the WNBA season to start tomorrow

(via @TheTraeYoung, @bosnianbeast27) pic.twitter.com/zG6xmKajuW

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) July 25, 2020