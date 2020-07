Αντετοκούνμπο: «Δεν είναι βασικός μου στόχος το βραβείο MVP αλλά το πρωτάθλημα» (vid)

Ο Αντετοκούνμπο συνεχίζει μαζί με τους συμπαίκτες του στους Μπακς την προετοιμασία για τα playoffs που θα διεξαχθούν στο Ορλάντο. Μιλώντας στα ΜΜΕ των ΗΠΑ, ο Έλληνας φόργουορντ δεν έκρυψε πως βασικός του στόχος είναι το πρωτάθλημα με τα... ελάφια και όχι ο τίτλος του MVP.

Αναλυτικά επισήμανε τα εξής: «Πολλοί θα μιλάνε για τον MVP και το συγκεκριμένο βραβείο. Αλλά δεν είναι ο βασικός μου στόχος. Θέλω να γίνω καλύτερος, να κερδίσουμε πολλά παιχνίδια και στο τέλος να κερδίσουμε και το... μεγάλο τρόπαιο, το οποίο κέρδισαν οι Μπακς τελευταία φορά το 1971».

"There's going to be a lot of people out there talking about the MVP. That's not my main focus."

Giannis just wants to bring a title to Milwaukee

(via @BenGolliver)pic.twitter.com/zERDLMaZhd

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 22, 2020