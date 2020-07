Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δίνει μάχη με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς για το βραβείο του MVP και σε λίγες μέρες, θα ξέρει αν θα πάρει στα χέρια του το βραβείο.

Το ΝΒΑ ανακοίνωσε πως ξεκίνησε το media voting για τα βραβεία της σεζόν 2019-20 και θα ολοκληρωθεί στις 28 του Ιούλη.

Τα βραβεία θα αποφασιστούν με τα όσα έγιναν μέχρι τις 11 Μάρτη και δεν θα αφορούν τα ματς του restart.

To media voting αφορά τα βραβεία τα βραβεία: Kia NBA Most Valuable Player, Kia NBA Rookie of the Year, Kia NBA Defensive Player of the Year, Kia NBA Most Improved Player, Kia NBA Sixth Man, NBA Coach of the Year, All-NBA Teams, NBA All-Defensive Teams and NBA All-Rookie Teams.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από το TNT κατά τη διάρκεια των playoffs.

