NBA: Ανακοινώθηκαν τα ρόστερ για το restart στο Ορλάντο (pics)

Το ΝΒΑ ανακοίνωσε τα ρόστερ των ομάδων που θα λάβουν μέρος στο restart στη... φούσκα του Ορλάντο.

Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο όπως αναμενόταν βρίσκονται κανονικά σε εκείνο των Μπακς, ενώ ο αδερφός τους, Κώστας θα είναι στους Λέικερς του ΛεΜπρόν και του Ντέιβις.

Οι Πατ Κόνατον και Έρικ Μπλέντσο που βρέθηκαν θετικοί για το Μιλγουόκι βρίσκονται κανονικά στο ρόστερ.

The NBA announced today the restart rosters for the 22 teams participating in the resumption of the 2019-20 season at Walt Disney World Resort in Florida.

Each team’s roster as of today is available here: https://t.co/IhSQjBgsGY

— NBA (@NBA) July 20, 2020