ΝΒΑ - Κορονοϊός: Αρνητικοί όλοι (346) οι παίκτες στον ιό! (pic)

Στις 2 Ιούλη είχε γίνει γνωστό πως υπήρχαν 25 θετικά κρούσματα παικτών στο ΝΒΑ από τα 351 τεστ που έγιναν.

Όμως 10 μέρες πριν το restart τα μηνύματα είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά.

Πλέον και οι 346 παίκτες στους οποίους έγινε τεστ, βρέθηκαν αρνητικοί στον covid-19, μια εξέλιξη που γεμίζει με αισιοδοξία τους ανθρώπους της λίγκας και τον Άνταμ Σίλβερ.

Τα τεστ έγιναν στη... φούσκα του Ορλάντο, εκεί όπου βρίσκονται όλες οι ομάδες για τη συνέχεια της σεζόν στις 30 Ιούλη.

Sources: Zero NBA players tested positive for coronavirus out of 346 tested at Orlando campus since last results were announced July 13.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 20, 2020