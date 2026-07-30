Η Ελλάδα ταξιδεύει στο Βαρέζε με φιλοδοξίες για διακρίσεις στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κωπηλασίας, έχοντας ισχυρή παρουσία σε Ολυμπιακά και μη Ολυμπιακά αγωνίσματα.

Το Βαρέζε φιλοξενεί το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κωπηλασίας και η ελληνική αποστολή ταξιδεύει με υψηλές προσδοκίες, καθώς αρκετά από τα πληρώματά της έχουν τις δυνατότητες να διεκδικήσουν σημαντικές διακρίσεις.

Στο μονό σκιφ ανδρών, ο Στέφανος Ντούσκος βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Ο Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής θα αναμετρηθεί με κορυφαίους αντιπάλους, όπως ο πρωταθλητής Ευρώπης Γιαουχένι Ζαλάτι και ο Γερμανός Όλιβερ Ζάιντλερ, που συγκαταλέγεται στα μεγάλα φαβορί για το χρυσό μετάλλιο.

Με αξιώσεις μπαίνει στη διοργάνωση και το τετραπλό σκιφ γυναικών. Το ελληνικό πλήρωμα άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Λουκέρνης, όπου κατέλαβε την τέταρτη θέση, και πλέον στοχεύει σε μια θέση στο βάθρο, απέναντι σε ισχυρές δυνάμεις όπως η Μεγάλη Βρετανία και η Γερμανία.

Θετικά δείγματα έχει παρουσιάσει και η δίκωπος των ανδρών με τους Παπακωνσταντίνου και Μπούρκα, ενώ στο διπλό σκιφ γυναικών η Ζωή Κοντού, μετά το αργυρό μετάλλιο του 2025, επιστρέφει με παρτενέρ την Αναστασιάδου, επιδιώκοντας ακόμη μία μεγάλη διάκριση.

Στα μη Ολυμπιακά αγωνίσματα, η Γαβριέλα Λιόλιου αποτελεί μία από τις πιο ελπιδοφόρες παρουσίες. Η νεαρή πρωταθλήτρια, που κατέκτησε τον παγκόσμιο και ευρωπαϊκό τίτλο Κ23 στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών, θα δοκιμαστεί για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών/Γυναικών στο μονό σκιφ ελαφρών βαρών.

Μεγάλες προσδοκίες υπάρχουν και για το διπλό σκιφ ελαφρών βαρών γυναικών, όπου η Λιόλιου και η Πασχαλίνα Μουρατίδου συμμετέχουν ως εν ενεργεία παγκόσμιες πρωταθλήτριες Κ23. Η World Rowing τις κατατάσσει ανάμεσα στα βασικά φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, με την Ιταλία να προβάλλει ως η σημαντικότερη αντίπαλός τους.

Τα ελληνικά πληρώματα

Άνδρες

Μονό σκιφ: Στέφανος Ντούσκος

Μονό σκιφ ελαφρών βαρών: Γκαϊδατζής

Δίκωπος: Παπακωνσταντίνου – Μπούρκας

Γυναίκες

Μονό σκιφ ελαφρών βαρών: Γαβριέλα Λιόλιου

Διπλό σκιφ ελαφρών βαρών: Γαβριέλα Λιόλιου – Πασχαλίνα Μουρατίδου

Διπλό σκιφ: Αναστασιάδου – Κοντού

Τετραπλό σκιφ: Διαβάτη – Φίτσιου – Λυκομήτρου – Μπούρμπου

ο πρόγραμμα των ελληνικών συμμετοχών

Παρασκευή 31 Ιουλίου

10:41 | Προκριματικά | Διπλό σκιφ ελαφρών βαρών γυναικών

11:02 | Προκριματικά | Μονό σκιφ ανδρών

11:29 | Προκριματικά | Δίκωπος ανδρών

11:49 | Προκριματικά | Διπλό σκιφ γυναικών

12:38 | Προκριματικά | Τετραπλό σκιφ γυναικών

15:27 | Προκριματικά | Μονό σκιφ ελαφρών βαρών γυναικών

15:33 | Προκριματικά | Μονό σκιφ ελαφρών βαρών ανδρών

Σάββατο 1 Αυγούστου

11:17 | Ημιτελικοί | Μονό σκιφ ανδρών

12:04 | Τελικός | Δίκωπος ανδρών

12:19 | Τελικός | Διπλό σκιφ γυναικών

13:32 | Τελικός | Τετραπλό σκιφ γυναικών

14:17 | Τελικός | Διπλό σκιφ ελαφρών βαρών γυναικών

Κυριακή 2 Αυγούστου