ΝΒΑ - Κορονοϊός: 25 από τους 351 παίκτες θετικοί στον ιό! (pic)

Μπορεί το ΝΒΑ να προετοιμάζεται για τη συνέχεια της σεζόν στο Ορλάντο στις 30 Ιούλη, ωστόσο συνεχώς αυξάνονται τα θετικά κρούσματα κορονοϊού στους παίκτες.

Πριν 6 μέρες, η λίγκα ανακοίνωσε πως 16 παίκτες του ΝΒΑ βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό, ενώ συνολικά έγιναν τεστ σε 302 παίκτες.

Τώρα ήρθε το ΝΒΑ να δώσει νέα στοιχεία. Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ του ΝΒΑ, από τις 23 Ιούνη που ξεκίνησαν τα τεστ έχουν βρεθεί θετικοί 25 παίκτες, ενώ ελέγχθηκαν 351.

Επιπλέον από τα 884 μέλη των staff, προσβλήθηκαν από τον ιό 10 άτομα.

