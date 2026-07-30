Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, θα βρεθεί την Παρασκευή (31/7) σε Αρχαία Ολυμπία και Νέα Φιλαδέλφεια για την ολοκλήρωση της περιοδείας του τροπαίου του πρωταθλήματος.

Ενάμιση μήνα μετά την έναρξη της περιοδείας του τροπαίου του 14ου πρωταθλήματος της ΑΕΚ ο «δρόμος του νικητή» ολοκληρώνεται και η κούπα επιστρέφει «σπίτι» της. Στη Νέα Φιλαδέλφεια. Την Παρασκευή (31/7) στις 10:00 το τρόπαιο θα βρίσκεται στον τελευταίο του προορισμό στην επαρχία, την Αρχαία Ολυμπία και στις 18:30 θα παρουσιαστεί για ακόμα μια φορά στην Πλατεία Αετού, έξω από την Allwyn Arena.

Αξιοσημείωτο, πως ο διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου, Μάριος Ηλιόπουλος, θα δώσει το παρών και στις δυο τελευταίες στάσεις της περιοδείας.

H ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Αύριο 31 Ιουλίου 2026 ολοκληρώνεται η μεγάλη περιοδεία του Τροπαίου της Πρωταθλήτριας ΑΕΚ, με μια συμβολική και πολύ σημαντική προτελευταία στάση το πρωί στην Αρχαία Ολυμπία και με τερματισμό στην «Αγιά Σοφιά» την ίδια μέρα στις 18.30 το απόγευμα.

Στις 10.00 το πρωί της Παρασκευής 31 Ιουλίου, το Τρόπαιο θα εκτεθεί στον προαύλιο χώρο του Παλαιού Δημαρχείου στην Ιερή Γη της Αρχαίας Ολυμπίας και οι φίλοι της ΑΕΚ στην περιοχή θα μπορούν να το δουν και να φωτογραφηθούν μαζί του.

Στις 18.30 το απόγευμα το ταξίδι θα ολοκληρωθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το Τρόπαιο της Πρωταθλήτριας 2026 θα επιστρέψει στο βάθρο του, στην ειδική προθήκη στην Πλατεία του Αετού.

Ο Διοικητικός Ηγέτης της ΑΕΚ Μαριος Ηλιοπουλος θα παραβρεθεί στην Αρχαία Ολυμπία στις 10.00 το πρωί, αλλά και το απόγευμα στις 18.30 στη Νέα Φιλαδέλφεια στην ολοκλήρωση της περιοδείας.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ καλεί τους φίλους της ομάδας, μικρούς και μεγάλους, να βρεθούν στην «Αγιά Σοφιά» και να ζήσουν αυτή την ωραία στιγμή που σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της θριαμβευτικής πορείας αυτού του Τροπαίου, το οποίο κατακτήθηκε με Υπομονή, Επιμονή, Πίστη και Πάθος αποτελώντας το σύμβολο του Ευ Αγωνίζεσθαι».