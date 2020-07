Νετς: Ανακοίνωσαν τον Λανς Τόμας (pic)

Μετά τους Τζαμάλ Κρόφορντ, Μάικλ Μπίσλι και Ντόντα Χολ, οι Νετς επισημοποίησαν τη συνεργασία τους και με τον Λανς Τόμας.

Οι δύο πλευρές βρίσκονταν σε συζητήσεις τις προηγούμενες μέρες και συμφώνησαν να συνεχίσουν μαζί για το υπόλοιπο διάστημα της σεζόν.

Οι Νετς θέλουν να γεμίσουν το ρόστερ τους αφού στο Ορλάντο θα παρουσιαστούν με αρκετές απουσίες.

OFFICIAL: The Nets have signed forward Lance Thomas as a Substitute Player for the remainder of the 2019-20 season.

Hello, Lance pic.twitter.com/YXfPMuQVBg

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) July 14, 2020