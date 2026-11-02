Γουόριορς - Κλίπερς 124-112: Τέταρτη νίκη με καταπληκτικό Λέντεμποργκ
Γιάξελ Λέντεμποργκ, καλωσήρθες στην παγκόσμια μπασκετική σκηνή! Ο rookie των Γουόριορς (4-3) ήταν «dominant» στη νίκη της ομάδας του με 124-112 εις βάρος των Κλίπερς. Ο 24χρονος αθλητής και Νο11 του draft έκανε την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του... μέχρι την επόμενη στον «μαγικό κόσμου του NBA», καταγράφοντας 37 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Για τους Κλίπερς (1-5), ξεχώρισε ο Κρις Νταν με 12 πόντους και 4 ασίστ.
KEEP IT ROLLING ✅✅✅✅ https://t.co/rsBmKfknBp— Golden State Warriors (@warriors) November 2, 2026
Στην Ιντιάνα, οι Νετς (1-5) πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα ρίχνοντας στο... καναβάτσο τους Πέισερς (2-5), με 98-90. Το «πρώτο βιολί» για το Μπρούκλιν ήταν ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ με 23 πόντους, 9 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ για τους γηπεδούχους... κουπί τράβηξε ο Άντριου Νέμπχαρντ με 23 πόντους.
road dub 🤝 https://t.co/fRjyCFEIsT— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) November 2, 2026
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