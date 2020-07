ΝΒΑ: Οι Νετς γεμίζουν το ρόστερ τους με τον Λανς Τόμας

Το Μπρούκλιν θα παραταχθεί με σημαντικές απουσίες στη «φούσκα» του Ορλάντο και προς αυτή την κατεύθυνση υπογράφει παίκτες με στόχο να γεμίσει το ρόστερ.

Έτσι, μετά τους Τζαμάλ Κρόφορντ, Μάικλ Μπίσλι και Ντόντα Χολ, οι Νετς θα αποκτήσουν τον 32χρονο Λανς Τόμας, ο οποίος μετράει 5.2 πόντους και 2.6 ριμπάουντ μ.ό. σε 392 συμμετοχές στο ΝΒΑ με τους Πέλικανς, τους Θάντερ και τους Νικς.

The Nets are close to a deal with ex-Knick Lance Thomas, per SNY sources. Brooklyn currently has 13 players on its roster, including recent additions of Jamal Crawford, Michael Beasley and Donta Hall.

— Ian Begley (@IanBegley) July 12, 2020