Το Ορλάντο ετοιμάζεται να υποδεχθεί και τους Κλίπερς, αλλά θα πρέπει να περιμένει λίγες μέρες για τον Καουάι Λέοναρντ.

Σύμφωνα με τον Chris Haynes, o ηγέτης της ομάδας του Λος Άντζελες δεν ταξίδεψε μαζί με την υπόλοιπη αποστολή λόγω ενός οικογενειακού θέματος.

Πάντως θα μεταβεί στη... φούσκα μετά από λίγες μέρες και δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο να χάσει το restart του ΝΒΑ. O Klaw ψάχνει δαχτυλίδι με τρίτη διαφορετική ομάδα μετά από τους Σπερς και τους Ράπτορς..

Yahoo Sources: Los Angeles Clippers star Kawhi Leonard did not travel with team to Orlando in order to tend to a family matter. Will join team in a few days. https://t.co/IUs1oqJR73 pic.twitter.com/b9ZaqcJLDq

Chris Haynes (@ChrisBHaynes) July 9, 2020