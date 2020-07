Ο Λάντρι Σάμετ έκανε εξετάσεις για κορονοϊό και τα αποτελέσματα ήταν θετικά.

Οι Κλίπερς πρόκειται να ταξιδέψουν σε λίγες μέρες στο Ορλάντο, αλλά σίγουρα ο Σάμετ δεν θα ταξιδέψει μαζί τους.

Λογικά ο γκαρντ των Κλίπερς θα ενσωματωθεί αργότερα με την ομάδα.

Clippers guard Landry Shamet has tested positive for coronavirus and is unlikely to travel with the team to Orlando this week, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 4, 2020