Ο πρώην σταρ του NBA Ντανίλο Γκαλινάρι τα έβαλε με τον Καουάι Λέοναρντ, για το κατά τον ίδιο υπερβολικά επιεικές πρόστιμο που του επιβλήθηκε μετά την ολοκλήρωση της έρευνας του NBA, σχετικά με παράκαμψη των κανονισμών του salary cap από τους Κλίπερς.

Ο Ντανίλο Γκαλινάρι άσκησε έντονη κριτική για το πρόστιμο των 700.000 δολαρίων που επιβλήθηκε στον Καουάι Λέοναρντ, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε αντί γι’ αυτό να πληρώσει 50 εκατομμύρια δολάρια και αυτά να δωριστούν για φιλανθρωπικό σκοπό.



Ο πρώην σταρ του NBA επέκρινε την τιμωρία που επιβλήθηκε στον Λέοναρντ μετά την ολοκλήρωση της έρευνας του NBA σχετικά με παράκαμψη των κανονισμών του salary cap από τους Λος Άντζελες Κλίπερς, θεωρώντας ότι το πρόστιμο των 700.000 δολαρίων στον παίκτη ήταν υπερβολικά επιεικές.



Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι οι απαιτήσεις του Λέοναρντ οδήγησαν τελικά στην ανταλλαγή του ίδιου από τους Κλίπερς το 2019, στο πλαίσιο της συμφωνίας για την απόκτηση του Πολ Τζορτζ.

«Θα έπρεπε να πληρώσει και τα 50 εκατομμύρια δολάρια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γκαλινάρι στο podcast A Cresta Alta, εξηγώντας πως: «Η συμφωνία αυτή άλλαξε την πορεία της καριέρας μου και με έφερε σε δύσκολη θέση, στέλνοντάς με μακριά από το Λος Άντζελες. Αυτό που συνέβη στην καριέρα μου στο NBA δεν αποφασίστηκε από έναν general manager ή έναν ιδιοκτήτη, αλλά από έναν παίκτη που αποφάσισε ότι αυτή η ομάδα δεν ήταν αρκετά καλή και ήθελε κάτι διαφορετικό. Θα έπρεπε να δώσει αυτά τα χρήματα σε φιλανθρωπικό σκοπό. Θα έπρεπε να πληρώσει και τα 50 εκατομμύρια, όχι μόνο τα 700.000 δολάρια».

Να υπενθυμίσουμε σχετικά με την υπόθεση, πως μετά την ολοκλήρωση της έρευνας διάρκειας ενός έτους από τη δικηγορική εταιρεία Wachtell Lipton, το NBA επέβαλε στους Λος Άντζελες Κλίπερς την αυστηρότερη ποινή στην ιστορία της λίγκας για παραβίαση των κανόνων του salary cap.

Η ομάδα τιμωρήθηκε με την απώλεια πέντε διαδοχικών επιλογών πρώτου γύρου στα draft, από το 2029 έως και το 2033, πρόστιμο 30 εκατομμυρίων δολαρίων και υποχρέωση να λειτουργεί υπό αυστηρό πρόγραμμα συμμόρφωσης και εποπτείας από το NBA για πέντε χρόνια.

Ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Στιβ Μπάλμερ, τιμωρήθηκε με αποκλεισμό ενός έτους από όλες τις δραστηριότητες του NBA και της ομάδας, ενώ η πρόεδρος Business Operations, Τζίλιαν Ζάκερ, τέθηκε επίσης σε διαθεσιμότητα για έναν χρόνο χωρίς αποδοχές.

Ο πρόεδρος Basketball Operations, Λόρενς Φρανκ, τιμωρήθηκε με εξάμηνη αναστολή χωρίς αποδοχές.

Ο Λέοναρντ, που μέσω ανταλλαγής αναμένεται να αγωνιστεί φέτος με τη φανέλα των Ράπτορς, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 700.000 δολαρίων, ενώ ο θείος του και πρώην μάνατζέρ του, Ντένις Ρόμπερτσον, θεωρήθηκε ως ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης και τιμωρήθηκε με πλήρη αποκλεισμό από το NBA, στερούμενος πλέον κάθε δυνατότητα εμπλοκής στις δραστηριότητες της λίγκας.



