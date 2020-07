Aντετοκούνμπο: Το ΝΒΑ μετρά αντίστροφα για το restart με Greek Freak! (vid)

Οι ομάδες του ΝΒΑ προετοιμάζονται σιγά-σιγά για την επιστροφή στη δράση, αφού το τζάμπολ για την επανεκκίνηση είναι προγραμματισμένο για τις 30 Ιούλη.

'Ενα εκ των φαβορί για τον τίτλο είναι οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι οποίοι έχουν το κορυφαίο ρεκόρ.

Η λίγκα δημιούργησε ένα όμορφο video με στιγμές του Greek Freak τόσο εντός παρκέ, αλλά και εκτός παρκέ όπως τα παιχνίδια με τον γιο του, αλλά και η επιλογή του να κατεβεί στος δρόμους για να διαδηλώσει για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό.

Το ΝΒΑ ανυπομονεί για το restart και φυσικά ο Έλληνας φόρογουρντ παίζει σημαντικό ρόλο στην εικόνα της λίγκας, όντας περσινός MVP και προσπαθώντας να πάρει τον δεύτερο σερί τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη.

The countdown continues – 23 days until the NBA Restart!

Reigning #KiaMVP Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) is ready to hit a new level as the @Bucks return to the hardwood

#24in24 #WholeNewGame pic.twitter.com/FB84XGqdqN

