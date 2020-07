Όπως ανέφερε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι στο ESPN, ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό εάν τα τεστ που βγήκαν θετικά στον κορονοϊό ήταν περισσότερα από ένα ωστόσο οι Μπακς θα βάλουν «λουκέτο» στις προπονητικές τους εγκαταστάσεις μέχρι να μεταβούν στο Ορλάντο για το restart του ΝΒΑ.

Αν μη τι άλλο επικρατεί ανησυχία σε ολόκληρη τη λίγκα από τη στιγμή που έχουν αρχίσει να αυξάνονται τα κρούσματα στις ομάδες που θα πάρουν μέρος στην επανεκκίνηση του πρωταθλήματος.

The Milwaukee Bucks have shut down the team’s practice facility after receiving results of a Friday round of coronavirus testing, sources tell ESPN. The team isn’t expected to reopen facility for workouts prior to the organization's traveling party leaving for Orlando Thursday.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 5, 2020