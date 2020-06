NBA - Koρονοϊός: 16 από τους 302 παίκτες θετικοί στον ιό! (pic)

Τα πράγματα όλο και δυσκολεύουν σχετικά με τη συνέχεια της σεζόν στο ΝΒΑ λόγω του covid-19.

Η λίγκα ανακοίνωσε πως 16 παίκτες του ΝΒΑ βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Συνολικά έγιναν τεστ σε 302 παίκτες.

Κάθε παίκτης που βρέθηκε θετικός θα μπει σε καραντίνα μέχρι να του επιτρέψουν πάλι οι συνθήκες υγείας, αλλά και ο γιατρός να επιστρέψει στην κανονικότητα της ομάδας του.

Πριν λίγες μέρες έγινε γνωστό για τον Νίκολα Γιόκιτς και τον Μάλκολμ Μπρόγκντον και στη συνέχεια οι Άλεξ Λεν, Μπάντι Χιλντ και Τζαμπάρι Πάρκερ.

Το ΝΒΑ ενημέρωσε τους παίκτες και για το πλάνο ασφαλείας στο Ορλάντο για τη συνέχεια της σεζόν, για την οποία όμως υπάρχουν πολλές επιφυλάξεις και με τα θετικά κρούσματα των τελευταίων ημερών.

Sixteen NBA players have tested positive for the coronvavirus of 302 players tested, sources tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 26, 2020