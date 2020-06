Ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι ήταν εκείνος που έκανε γνωστή την είδηση εξηγώντας ότι «είναι ασυμπτωματικός από το τελευταίο τεστ που έκανε την περασμένη εβδομάδα. Θα ξεκαθαρίσει το ταξίδι του στο Ντένβερ την επόμενη εβδομάδα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Να σημειωθεί ότι και ο Νίκολα Γιόκιτς είχε δώσει το «παρών» στο φιλικό παιχνίδι μπάσκετ στο Βελιγράδι όπου ο παίκτης της Παρτίζαν, Νίκολα Γιάνκοβιτς, βρέθηκε θετικός στον Covid-19. Στο ίδιο ματς είχε βρεθεί και ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος με τη σειρά του διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό.

Reporting with @WindhorstESPN: Nuggets star Nikola Jokic tested positive for the coronavirus in Serbia and his return to the U.S. is temporarily delayed. He’s been asymptomatic since testing positive last week. Jokic is expected to be cleared to travel to Denver within a week.

