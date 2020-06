Κορονοϊός: Θετικοί Λεν, Χιλντ και Πάρκερ (pics)

Οι αγώνες του Ορλάντο πλησιάζουν σιγά σιγά, αλλά όλο και περισσότεροι παίκτες ανακοινώνεται ότι έχουν νοσήσει από κορονοϊό.

Μετά τους Νίκολα Γιόκιτς και Μάλκολμ Μπρόγκντον, τρεις παίκτες των Κινγκς έγινε γνωστό πως έχουν προσβληθεί από την Covid-19.

Πρόκεται για τους Άλεξ Λεν, Μπάντι Χιλντ και Τζαμπάρι Πάρκερ. Ο πρώτος, μάλιστα, δήλωσε πως: «Έκανα χθες το τεστ και το αποτέλεσμα έδειξε ότι είμαι θετικός στον κορονοϊό. Αμέσως τέθηκα σε καραντίνα και ελπίζω σύντομα να είμαι έτοιμος για το Ορλάντο, για να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου».

