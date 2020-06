«Ο ΛεΜπρόν είναι υποκριτής, νοιάζεται μόνο για το χρήμα»!

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν τις προηγούμενες ημέρες οι «NY Times», ο Τζέιμς μαζί με τους Τρέι Γιανγκ και Σκάιλαρ-Ντίγκινς Σμιθ (WNBA) δημιούργησαν την ομάδα «More Than a Vote», με σκοπό να προστατεύσουν τα δικαιώματα των Αφροαμερικανών και να ενημερώσουν για το πόσο σημαντικό είναι να ψηφίζει κανείς στις εκλογές.

Παρ' όλα αυτά, ένας ακτιβιστής από το Χονγκ Κονγκ δεν ξέχασε το γεγονός ότι ο ΛεΜπρόν τα... έβαλε με τον GM των Ρόκετς, Ντάριλ Μόρεϊ, ο οποίος ζητούσε από τον λαό του Χονγκ Κονγκ «να παλέψει για την ελευθερία του», με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η κόντρα του ΝΒΑ με την Κίνα!

«Το να υπερασπίζεσαι τη Δημοκρατία είναι ζωτικό όμως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς... μιλάει δυνατά μόνο στις ΗΠΑ. Σε ό,τι αφορά την Κίνα, όχι μόνο παραμένει σιωπηλός, αλλά φιμώνει τους άλλους! Αποκάλεσε τον Ντάριλ Μόρεϊ ως κακώς ενημερωμένο για το ότι στήριξε το Χονγκ Κονγκ. Το μόνο που τον νοιάζει είναι το χρήμα, όχι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι υποκριτής» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Defending democracy is vital, but @KingJames only talks loud in the US. On China, not only is he silent, he actively shuts others up. He called @dmorey "misinformed" and "not really educated" for supporting #HongKong. All he cares about is money, not human rights. Hypocritical. https://t.co/vxVMWIjsjY

— Joshua Wong (@joshuawongcf) June 11, 2020