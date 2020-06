ΛεΜπρόν: Δημιούργησε... ομάδα για να προστατεύσει τα δικαιώματα των Αφροαμερικανών! (pic)

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι «NY Times», ο LBJ έφτιαξε μαζί με τους υπόλοιπους, έφτιαξαν την ομάδα «More Than a Vote» με σκοπό να προστατεύσουν τα δικαιώματα των Αφροαμερικανών σχετικά με αλλά και να ενημερώσουν για το πόσο σημαντικό είναι να ψηφίζει κανείς στις προεδρικές και όχι μόνο εκλογές.

«Αισθανόμαστε πως κάποιοι μας ακούν και μας δίνουν προσοχή και ήρθε η στιγμή για να κάνουμε τη διαφορά», ανέφερε ενώ πρόσθεσε πως θα χρησιμοποιήσει μια πλατφόρμα στα social media για να δείξει τη σημαντικότητα του να ψηφίζουν οι πολίτες και στις προεδρικές εκλογές, αλλά και να περιορίσει τις φυλετικές διακρίσεις.

Bron, Trae Young, Skylar Diggins-Smith and others form "More Than a Vote" group to help protect African Americans' voting rights, per @jmartNYT pic.twitter.com/kAk1YHncOL

