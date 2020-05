Κερ: «Αυτό είναι δολοφονία, τι διάολο συμβαίνει με τις ΗΠΑ;» (vid)

Το σοκαριστικό βίντεο έχει κάνει το γύρο του κόσμου, ενώ οι Ρούντι Γκομπέρ και ΛεΜπρόν Τζέιμς έδειξαν επίσης το θυμό τους.

Τώρα ήταν η σειρά του Στιβ Κερ να αντιδράσει για την αστυνομική βία και τις φυλετικές διακρίσεις που υφίστανται ακόμα στη χώρα του.

Ο προπονητής των Ουόριορς έγραψε στο twitter: «Αυτό είναι δολοφονία. Αηδιαστικό. Σοβαρά, τι διάολο συμβαίνει με τις ΗΠΑ;».

This is murder. Disgusting. Seriously, what the hell is wrong with US???? https://t.co/wesEwd4Bb2

