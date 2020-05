Έξαλλος ο Γκομπέρ με το βίντεο που δείχνει αστυνομικό να σκοτώνει Αφροαμερικανό (vid)

Στις ΗΠΑ οργή έχει προκαλέσει το γεγονός ότι ένας αστυνομικός στη Μινεάπολη αφαίρεσε τη ζωή από έναν Αφροαμερικανό, πατώντας τον με το γόνατο στο λαιμό, με τους τρεις συναδέλφους του να κοιτούν.

Ο Τζορτζ Φλόιντ διαμαρτυρόταν ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει, ενώ οι περαστικοί παρακαλούσαν τον αστυνομικό να σταματήσει. Ο άτυχος άνδρας σταμάτησε να κινείται και διεκομίσθη στο νοσοκομείο, όπου λίγο μετά άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο Δήμαρχος της πόλης καταδίκασε το περιστατικό και οι τέσσερις αστυνομικοί απολύθηκαν.

Ο Ρούντι Γκομπέρ ανέβασε το ανατριχιαστικό και εκνευριστικό βίντεο, γράφοντας:

«Αν αφήνεις το συνάδελφό σου να το κάνει αυτό σε άλλον άνθρωπο, χωρίς να προσπαθήσεις να τον σταματήσεις ή να του μιλήσεις, είσαι εξίσου ένοχος, όπως εκείνος. Είναι εκνευριστικό, για την πλειοψηφία των καλών αστυνομικών που ρισκάρουν κάνοντας την δουλειά τους με το σωστό τρόπο κάθε μέρα».

If you let your coworker do that to another human being without trying to stop him or talk to him out of it, you are as gulty as he is. Frustrating for the majority of good cops that take a lot of risk doing their job the right way everyday. https://t.co/HncJfZcVeD

