Τα επεισόδια 3 & 4 του Last Dance εστίασαν στον Ντένις Ρόντμαν και τους Ντιτρόιτ Πίστονς, την ομάδα που καθιέρωσε και εφάρμοσε τους Jordan Rules ώστε να περιορίσει τον Μάικλ Τζόρνταν που... δεινοπαθούσε κάθε φορά που πάταγε στο ζωγραφιστό.

Μάλιστα ο Αϊζέια Τόμας σχολίασε την κίνηση των Bad Boys να αποχωρήσουν δίχως να συγχαρούν τους Μπουλς μετά την κυριαρχία των «Ταύρων» στους τελικούς της Ανατολής το 1991 ενώ μετά την προβολή των επεισοδίων οι fans του Τζόρνταν την έπεσαν διαδικτυακά στον… λάθος Τόμας!

Για την ακρίβεια, στον 31χρονο πόιντ γκαρντ που φέτος αγωνίστηκε στους Ουίζαρντς, ο οποίος με τη σειρά του έσπευσε να ξεκαθαρίσει τα πράγματα στο Twitter: «Όλοι εσείς έχετε τρελαθεί μαζί μου λες και ήμουν εγώ εκείνος που προσπάθησα να τραυματίσω τον Τζόρνταν»!

Y’all be tweeting me mad at me like I was tryna hurt Jordan lol

— Isaiah Thomas (@isaiahthomas) April 27, 2020