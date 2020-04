Μάικλ Τζόρνταν - Αϊζάια Τόμας: Λατρεύουν να μισιούνται

Virtual Sports* στο επίκεντρο του καζίνο. |21+ *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Η συμμετοχή στην κορυφαία ομάδα όλων των εποχών - την αυθεντική Dream Team των Ολυμπιακών Αγώνων της Βαρκελώνης το 1992 - ήταν ζήτημα τιμής και ο «General» των Ντιτρόιτ Πίστονς δεν ήταν σ’ αυτή. Κατά τον αστικό μύθο, ο Μάικλ Τζόρνταν δεν είχε βάλει απλά το δαχτυλάκι του, αλλά και φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στο τελεσίγραφο προς την αρμόδια επιτροπή της Ομοσπονδίας, καθώς απέρριψε κάθε σενάριο συνύπαρξης. Κι έτσι αυτή η ομάδα αποτελούταν από μόλις έναν καθαρό πλέι μέικερ, τον Τζον Στόκτον. Η δικαιολογία που χρησιμοποιήθηκε ήταν τουλάχιστον αστεία. Σημειώθηκε ότι η επιλογή έγινε σε κακό timing για τον Αϊζάια Τόμας, λίγες εβδομάδες μετά τον αποκλεισμό των Ντιτρόιτ Πίστονς από τους Σικάγο Μπουλς στους τελικούς της Ανατολής.

Στην πραγματικότητα, το επιχείρημα δεν είχε την παραμικρή βάση. Οι Γιούτα Τζαζ των Στόκτον, Μαλόουν που ήταν στην ομάδα, αποκλείστηκε στα ημιτελικά της Δύσης από τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς. Οι Σαν Αντόνιο Σπερς του επίσης μέλους της ομάδας Ντέιβιντ Ρόμπινσον βγήκαν εκτός από τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς στον πρώτο γύρο, ενώ οι δεύτεροι (έχοντας τον Κρις Μάλιν) ήταν ουδόλως ανταγωνιστικοί απέναντι στους Λος Αντζελες Λέικερς. Τότε επίσης, ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ ήταν στους Φιλαδέλφειας Σίξερς, οι οποίοι μετά βίας πήραν μία νίκη από τους Σικάγο Μπουλς στα ημιτελικά της Ανατολής. Η δικαιολογία της επιτροπής ήταν φθηνή, παραπλανητική και σίγουρα ψευδέστατη.

*Από το All Star Game του 1985 κλονίστηκαν οι σχέσεις των δύο παικτών. Η «σπέκουλα» της εποχής ανέφερε ότι ο Τόμας ήταν εκ των ενορχηστρωτών του παραγκωνισμού του τότε rookie Τζόρνταν μαζί με τους Μάτζικ Τζόνσον, Τζορτζ Γκέρβιν. Κι έτσι γεννήθηκε ο «μύθος» του περιβόητου freeze out, δηλαδή, «μην δώσετε πάσα στον Τζόρνταν». Κατά τον μύθο, οι παλιοσειρές είχαν ενοχληθεί από τη δημοσιότητα που είχε αποκτήσει ο MJ, τους κάθισε στο στομάχι το γεγονός ότι ένας πιτσιρικάς έβγαζε τόσα πολλά χρήματα από εμπορικές συμφωνίες καθώς το 1984 ο Τζόρνταν υπέγραψε το πρώτο συμβόλαιό του με τη NIKE κι εκεί λάνσαρε ένα από τα μοντέλα παπουτσιών. Τους ενόχλησε η ακριβή γούνα που φορούσε όταν εμφανίστηκε στο Hoosier Dome της Ιντιανάπολις το οποίο φιλοξένησε το All Star Game, ακόμη και οι δύο χρυσές αλυσίδες που είχε στον λαιμό του στον διαγωνισμό καρφωμάτων. Κυρίως όμως, τα Media ασχολήθηκαν κατά κύριο λόγο με τον Τζόρνταν. Κι έτσι, από τα 120 σουτ που επιχείρησαν συνολικά οι παίκτες της Ανατολής, ο MJ έκανε μόλις τα 9!

*Ο Μάικλ Τζόρνταν ενοχλήθηκε αφάνταστα από τη συμπεριφορά που εισέπραξε στη διάρκεια του All Star Game, ήταν αφηνιασμένος στην τελευταία προπόνηση πριν τον αγώνα με τον οποίον συνεχίστηκε η δράση μετά τη γιορτή του ΝΒΑ, ξεκαθαρίζοντας στους συμπαίκτες του ότι ήθελε εκδίκηση. Κατά διαβολική σύμπτωση ήταν απέναντι στους Πίστονς και ο Τζόρνταν σημείωσε 49 πόντους και μάζεψε 18 ριμπάουντ.

*Το όνειρο του Αϊζάια Τόμας ήταν να αγωνιστεί στο Σικάγο, στην πόλη που γεννήθηκε, ανδρώθηκε αλλά και εξελίχθηκε σε θρύλο του streetball. Κάθε φορά που επισκεπτόταν το Σικάγο για τους αγώνες με τους Μπουλς, γνώριζε την αποθέωση. Αυτό άλλαξε από την ημέρα που εμφανίστηκε ο Μάικλ Τζόρνταν, για να φθάσουμε στα Playoffs του 1988 όπου αποδοκιμάστηκε από το κοινό μπροστά σε όλη την οικογένειά του!

*Μέλος της επιτροπής επιλογής της DreamTeam του 1992 ήταν ο Ροντ Θορν, δηλαδή ο παλιός τζένεραλ μάνατζερ των Σικάγο Μπουλς ο οποίος επέλεξε τον Τζόρνταν. Κατά τον μύθο της εποχής, μέσω του Θορν ο Air έστειλε το τελεσίγραφο και ξεκαθάρισε… «εγώ ή αυτός», επιδεικνύοντας μηδενική πρόθεση συμβιβασμού.

*Playoffs 1989. Στους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας, ο Μάικλ Τζόρνταν σημείωσε 46 πόντους στον 3ο αγώνα κι έδωσε στους Μπουλς το προβάδισμα με 2-1 νίκες έναντι των Πίστονς. Το ίδιο βράδυ και μέχρι τα ξημερώματα, Τόμας και Τζο Ντούμαρς συζητούσαν για τον τρόπο αντιμετώπισής του. Κάποια στιγμή ο Τόμας επικοινώνησε με το τεχνικό επιτελείο της ομάδας κι έδωσε τους τέσσερις κανόνες για τον περιορισμό του MJ. Ο τέταρτος περιλάμβανε ξύλο από τους ψηλούς. Ο Τζόρνταν δεν του το συγχώρεσε ποτέ καθώς θεωρούσε ότι ήταν ο προβοκάτορας της όλης ιστορίας καθώς επίσης και ότι κατόπιν δικής του «εισήγησης» έπαιζαν ξύλο οι Ρόντμαν, Μαχόρντ και Λαμπίρ. Οι Πίστονς κέρδισαν τους τρεις επόμενους αγώνες, προκρίθηκαν στους τελικούς του ΝΒΑ και ο Τζόρνταν μετά τους 105 πόντους που σημείωσε στα τρία πρώτα παιχνίδια, περιορίστηκε στους 73 στα αντίστοιχα που ολοκλήρωσαν τη σειρά.

*Αν ο Μάικλ Τζόρνταν επιχείρησε και κατάφερε τον αποκλεισμό του Αιζάια Τόμας από την Dream Team, σίγουρα δεν ήταν ο μοναδικός. Σε συνέντευξή του, ο Σκότι Πίπεν παραδέχθηκε ότι… «δεν τον ήθελα στην ομάδα, νομίζω το ίδιο ισχύει και για τον Μάικλ. Ήταν άθλιος ο τρόπος παιχνιδιού τους (Πίστονς). Ο Αϊζάια ήταν ο στρατηγός της ομάδας, αυτός που έλεγε… ‘κλωτσήστε τους, κάντε ότι είναι δυνατό’». Πέραν τούτου. Οι σχέσεις του Τόμας με τον άλλοτε κολλητό του Μάτζικ Τζόνσον είχαν κλονιστεί λίγο μετά την ανακοίνωση του πρώτου ότι είχε προσβληθεί από AIDS. Εκείνη την εποχή έγινε πολλή συζήτηση για το αν ο Μάτζικ θα έπρεπε να επιστρέψει στο παρκέ, εκφράστηκαν φόβοι μετάδοσης του ιού (!!) και ο Αϊζάια δεν τον στήριξε. Οι δύο άνδρες δεν μιλούσαν για πολλά χρόνια για να έρθει η συνάντηση της 20ης Δεκεμβρίου 2017 όπου ο Μάτζικ του ζήτησε συγνώμη.

“Let me apologize to you. If I hurt you. That we haven’t been together.”#PlayersOnlyMonthly pic.twitter.com/nDpfDfZek8

— NBA TV (@NBATV) December 20, 2017