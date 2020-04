Spoiler «Last Dance»: Αυτοί ήταν οι 4 κανόνες των Πίστονς για να σταματήσουν τον Τζόρνταν! (pic)

Ο Τζόρνταν είχε μια... ιδιαίτερη σχέση μίσους με τους Πίστονς, αφού οι σκληροί του Ντιτρόιτ δεν χαρίζονταν στον MJ. Τα «Bad Boys» των Πίστονς έπαιζαν σκληρά όποιον έβρισκαν απέναντι τους και ακόμα περισσότερο τον MJ, που έχει παραδεχθεί ότι τους μισεί ακόμα και σήμερα.

Στα επεισόδια αυτής της εβδομάδας του «The Last Dance» αποκαλύφθηκαν οι «Jordan Rules», που ήταν οι κανόνες για να σταματήσουν τον Air, όταν τον είχα απέναντι τους.

«1. Όταν πάει στα πλάγια, πιέστε τον αγκώνα του, με τον αφήνετε να πάρει την baseline.

2. Όταν είναι στην κορυφή προσπαθείστε να τον πάτε αριστερά.

3. Όταν πάρει τον μπάλα στο low post, κάντε παγίδα από την κορυφή.

Αν μπει στο ζωγραφιστό πετάξτε τον στο παρκέ».

How did the Pistons stop MJ?

