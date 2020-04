The Last Dance: Περισσότεροι τηλεθεατές απ΄ όσους παρακολούθησαν τα ματς των Μπουλς σε όλη τη σεζόν! (pic)

Σίγουρα η αναμονή του κοινού είχε «χτυπήσει» κόκκινο για το «The Last Dance» και όσα έγιναν στην σεζόν που ολοκληρώθηκε το δεύτερο three peat των Μπουλς. Δύο χρόνια η ανυπομονησία ήταν τεράστια και το κοινό έσπευσε να δει τα δύο πρώτα επεισόδια που παρουσιάστηκαν χθες.

Αφού έγινε ρεκόρ για ντοκιμαντέρ του ESPN, ένα άλλο στοιχείο εκπληκτικό είναι ότι οι τηλεθεατές ήταν παραπάνω απ' όλα τα ματς που έδωσαν οι Μπουλς την φετινή σεζόν, εκτός από δύο.

Το ντοκιμαντέρ παρόλο που έχει γυρίσει τον χρόνο πίσω 20 χρόνια αποτελεί μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για την νέα γενιά να δει τα όσα έγιναν με λεπτομέρειες, ενώ και το ίντερνετ έχει αλλάξει διάσταση και το promotion που έγινε ήταν τεράστιο...

Last night’s documentary on Michael Jordan and the 1990’s era Chicago Bulls had more viewers than all but two NBA games this season.

— Clay Travis (@ClayTravis) April 20, 2020