Μπουλς: Πήραν Χιλντ και έστειλαν Ντίλινγχαμ στους Χόρνετς

Μπουλς: Πήραν Χιλντ και έστειλαν Ντίλινγχαμ στους Χόρνετς

Νίκος Καρφής
Μπουλς: Πήραν Χιλντ και έστειλαν Ντίλινγχαμ στους Χόρνετς
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Συνεχίζονται οι ανταλλαγές στο ΝΒΑ, με τους Μπουλς και Χόρνετς να κάνουν την κίνηση τους.

Μπορεί να έχουμε φτάσει στα τέλη Σεπτέμβρη, αλλά οι ανταλλαγές δεν σταματούν στο ΝΒΑ. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια οι Μπουλς έστειλάν τον Ρομπ Ντίλινγχαμ στους Χόρνετς και πήραν τον Μπάντι Χιλντ μαζί με χρήματα.

Οι ταύροι βάζουν στη φαρέτρα τους ένας εξαιρετικό σουτέρ τριών πόντων, εκ των κορυφαίων στο ΝΒΑ τα τελευταία χρόνια. Από την άλλη οι σφήκες προσθέτουν έναν 21χρονο γκαρντ που τη σεζόν που τελείωσε, είχε 9.6 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ στο Σικάγο.

Tέταρτη διαφορετική ομάδα σε δύο χρόνια για τον Χιλντ μετά τους Γουόριορς, τους Χοκς και τους Χόρνετς. Μένει να δούμε πως θα κολλήσει στο νέο εγχείρημα των Μπουλς που φέτος είναι ανανεωμένοι.

     

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