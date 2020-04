Η πρεμιέρα του «The Last Dance» είχε τις περισσότερες προβολές ντοκιμαντέρ της ιστορίας!

Το ντοκιμαντέρ του ESPN, που προβάλλεται από το Netflix, έγραψε ιστορία. Το «The Last Dance» το περίμεναν άπαντες με τεράστια ανυπομονησία και ενώ ήταν να βγει τον φετινό Ιούνιο, βγήκε τώρα και «έκλεψε» τις εντυπώσεις.

Τα δύο πρώτα επεισόδια προβλήθηκαν χθες και έκαναν την αναμονή να αξίζει, αφού οι κριτικές ήταν εξαιρετικές. Κατά μέσο όρο τα δύο επεισόδια είχαν 6.1 εκατομμύρια προβολές με το πρώτο να έχει 6.3 και το δεύτερο 5.8.

Με αυτά τα νούμερα έγιναν τα θεάματα με τις περισσότερες προβολές, από έναν κολεγιακό αγώνα playoff football.

Επίσης έγιναν τα δύο επεισόδια με τις περισσότερες προβολές σε πρόγραμμα του ESPN, ξεπερνώντας το προηγούμενο που ήταν για τον Μπο Τζάκσον και είχε 3.6 εκατομμύρια προβολές.

Τα νούμερα μπορεί να μην είναι εντυπωσιακά από μόνα τους, αλλά για το ESPN είναι σε μια εποχή χωρίς καθόλου δράση, ενώ είναι ένα ντοκιμαντέρ με θέμα κάτι που έγινε 20 χρόνια πριν.

