Γκασόλ: «Όλοι ευχόμαστε ο Κόμπι να ήταν εδώ για να το απολαύσει» (pic)

Μαζί κατέκτησαν δυο πρωταθλήματα με τους Λέικερς.

Το trade που έστειλε τον Πάου Γκασόλ στο L.A. συνδυάστηκε με τα δαχτυλίδια του 2009 και του 2010 για τους Καλιφορνέζους και ο κορυφαίος Ισπανός NBAer όλων των εποχών σχολίασε την είσοδο του Κόμπι στο μπασκετικό πάνθεον.

«Πραγματικά υπερήφανος για αυτή την τεράστια επιτυχία… Όλοι ευχόμαστε να ήταν εδώ για να το απολαύσει και να γιορτάσει μαζί με την οικογένεια του και όλους όσοι τον αγαπούσαν».

Θυμηθείτε ΕΔΩ την τρομερή ιστορία για το πώς ο Κόμπι Μπράιαντ... τσίτωσε τον Πάου Γκασόλ πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2008-09, στο τέλος μιας σεζόν που οι Λέικερς κατέκτησαν τον τίτλο και ο Ισπανός το πρώτο του πρωτάθλημα στο ΝΒΑ.

