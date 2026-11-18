NBA: Η τάπα του Λάιλς δεσπόζει στην κορυφή του Top 10 (vid)
Άλλη μια βραδιά αγωνιστικής δράσης με έντονες συγκινήσεις και πλούσιο θέαμα έφτασε στο τέλος της στον «μαγικό κόσμο του NBA». Στο Top 10 θα αντικρίσει κανείς, μεταξύ άλλων, τρομερές ομαδικές συνεργασίες, θεαματικές ατομικές ενέργειες, κυριαρχικές τάπες και τον Γουεμπανιάμα να πασάρει στον... εαυτό του και να σκοράρει. Στο Νο1, η τάπα - νίκη του Λάιλς στον Λίλαρντ στην αναμέτρηση Τίμπεργουλβς - Μπλέιζερς (106-105) κλέβει την... παράσταση.
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