Κορονοϊός: «Θετικοί και δύο παίκτες των Λέικερς» (pic)

Όλο κι αυξάνονται τα κρούσματα κορονοϊού στις ΗΠΑ και στο ΝΒΑ! Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σαμς Σαράνια, δύο παίκτες των Λέικερς, βρέθηκαν θετικοί στον Covid-19 χωρίς όμως να αποκαλύπτονται τα ονόματά τους.

Μετά την ανακοίνωση του Κέβιν Ντουράντ πως βρέθηκε θετικός, οι Λέικερς προχώρησαν σε εξετάσεις όλων των παικτών και του τεχνικού τιμ, μιας και πριν δέκα μέρες είχαν αντιμετωπίσει τους Νετς, με τον άσο του Μπρούκλιν να βρίσκεται στο γήπεδο παρά το γεγονός πως ήταν τραυματίας. Αν η είδηση ισχύει, τότε οι Λέικερς ακολουθούν τους Σίξερς οι οποίοι ανακοίνωσαν πως τρία μέλη βρέθηκαν θετικά στον ιό.

Two Lakers players have tested positive for coronavirus, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. The team may test the remaining players who did not take tests Wednesday morning.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 19, 2020