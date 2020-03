Νέα κρούσματα κορονοϊού στο ΝΒΑ. Οι Σίξερς, ανακοίνωσαν πως βρέθηκαν θετικοί στον Covid-19 τρία μέλη της ομάδας, χωρίς όμως να αναφέρουν τα ονόματά τους.

Τα υπόλοιπα τεστ βγήκαν αρνητικά κι ήδη έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες αρχές!

Three members of the Sixers staff have tested positive for the coronavirus, team says.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 19, 2020