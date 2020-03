Μπακς: Όλο το ρόστερ θα βοηθήσει τους εργαζομένους του γηπέδου! (pic)

Ο κορωνοϊός έβαλε... ρολά στην κορυφαία λίγκα του κόσμου και αρκετοί είναι εκείνοι - κυρίως οι εργαζόμενοι των γηπέδων - που επηρεάζονται από την κατάσταση, κυρίως οικονομικά.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε την αρχή, όταν έγινε γνωστό πως θα στηρίξει οικονομικά τους εργαζομένους του «Fiserv Forum», και τον ακολούθησε ο Κρις Μίντλετον.

Τώρα, οι Μπακς ανακοίνωσαν πως όλο το ρόστερ τους θα συνεισφέρει, προκειμένου οι συνάνθρωποί τους να περάσουν όσο πιο ομαλά γίνεται αυτή την διακοπή, εξαιτίας του Covid-19.

Μάλιστα, τα «ελάφια» είχαν γνωστοποιήσει πως θα ματσάρουν κάθε προσφορά που θα κάνει παίκτης τους, άρα θα προσφέρουν ακόμα περισσότερα.

Μια οικογένεια εκεί στο Μιλγουόκι!

Following the meaningful acts of generosity by @Giannis_an34 and @Khris22m, the Bucks’ ENTIRE roster is supporting our community by making donations to impacted Fiserv Forum workers. #BucksDNA pic.twitter.com/KFeJxLkBQE

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 14, 2020