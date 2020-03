Μπακς: Ματσάρουν την δωρεά του Γιάννη και τις μελλοντικές των παικτών τους! (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ενημέρωσε ότι δωρίζει 100.000 δολάρια στο προσωπικό του Fiserv Forum που δεν θα έχει δουλειά το επόμενο διάστημα εξαιτίας του Covid-19 (κορονοϊός). και οι Μπακς ακολουθούν το παράδειγμα του, ματσάροντας την προσφορά του ηγέτη τους.

Μάλιστα τα... ελάφια ανέφεραν πως θα ματσάρουν οποιαδήποτε προσφορά παίκτη τους από εδώ και στο εξής.

Δείτε την ανάρτηση τους.

Following the donation of $100,000 by @Giannis_An34 to the impacted Fiserv Forum staff, the Bucks organization is proud to match all Bucks player donations to part-time arena workers. pic.twitter.com/BV02TGua0z

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 13, 2020