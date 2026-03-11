Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε για τους 83 πόντους του Μπαμ Αντεμπάγιο και είχε την... δική του απάντηση ενόψει του επόμενου αγώνα Μπακς-Χιτ!

Οι 83 πόντοι του Μπαμ Αντεμπάγιο έγιναν θέμα συζήτησης σε όλο το NBA και σχολιάστηκαν ποικιλοτρόπως. Έγινε, μάλιστα, σχετική ερώτηση και στον Γιάννη Αντετοκούνμπο αμέσως μετά το τέλος του αγώνα των Μπακς με τους Φοίνιξ και την ήττα που γνώρισε η ομάδα του, παρά την δική του επιστροφή στην ενεργό δράση.

Τι είπε ο Greek Freak για το τρομερό βράδυ του σέντερ των Μαϊάμι Χιτ; «Άκουσα ότι έβαλε 83. Απίστευτο, απίστευτο. Λέει πολλά για τη σκληρή δουλειά του. Δεν είδα τον αγώνα. Πρέπει να δω το παιχνίδι» ανέφερε αρχικά και όταν πληροφορήθηκε για τις 43 βολές που εκτέλεσε, είπε χαρακτηριστικά:

«Δεν έχει σημασία πώς το πετυχαίνεις. Το μόνο που έχει σημασία είναι ότι το πέτυχες. Σε 10, 20, 30 χρόνια από τώρα κανείς δεν θα θυμάται πόσες βολές εκτέλεσε. Δεν νομίζω ότι θυμάμαι πόσα σουτ πήρε ο Κόμπ ή πόσες βολές έβαλε ή τρίποντα. Το μόνο που θυμάσαι είναι 81. Ο Γουίλτ (σ.σ. Τσάμπερλεϊν) 100. Αυτά θυμάσαι. Στο τέλος της ημέρας έβαλε 83 πόντους».

Και συνέχισε: «Εξαιρετικός τρόπος να βοηθήσεις την ομάδα σου να κερδίσει ένα παιχνίδι. Ξέρω ότι η οικογένειά του, οι κοντινοί του φίλοι, είναι εξαιρετικά ενθουσιασμένοι και χαρούμενοι γι’ αυτόν. Λέει πολλά για τη σκληρή δουλειά του. Ξέρω τον Μπαμ. Δουλεύει πάρα πολύ κάθε μέρα. Ποτέ δεν κοροϊδεύει το παιχνίδι. Το να βλέπεις έναν παίκτη σαν κι αυτόν να κάνει κάτι τέτοιο είναι απίστευτο.»

Όσο για το γεγονός ότι το αμέσως επόμενο ματς των Μπακς είναι κόντρα στους Μαϊάμι Χιτ του Μπαμ Αντεμπάγιο; Ο Γιάννης είπε με χιούμορ: «Θα προσπαθήσουμε να μην βάλει 83. Ας βάλει 82. Θα κάνουμε το καλύτερο για να βάλει 82, όχι 83!»